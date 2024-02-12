Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Sarı İsmail mevkiinde çıkan yangında bir küçükbaş hayvan ağılında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki diğer iki ağıla da sıçradı. Üç ağıl kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan malzemeler de yandı. Olayın kundaklama olabileceği şüphesiyle Muratlı Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

12.02.2024 20:50
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü.

Yangın, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Sarı İsmail mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir küçükbaş hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki iki ağıla da sıçradı. Üç ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında, ağıl içerisinde bulunan muhtelif malzemeler de yandı.

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı'nca kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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