Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailevi nedenlerden ötürü çıkan silahlı kavgada 2 şahıs yaralandı.
Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı gerçekleştirilen silahlı saldırıda C.Y. isimli şahıs 5 yerinden, A.Y. isimli şahıs da 1 yerinden silahla vurularak yaralandı.
4 şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan C.Y.'nin hayati tehlikesi sürerken, A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin R.K., H.K., H.K., ve E.K. isimli şahsılar olduğu tespit edilerek haklarında yakalama çalışmaları başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Kapaklı'da Ailevi Nedenlerden Çıkan Silahlı Kavgada 2 Yaralı - Son Dakika
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