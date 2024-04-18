Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bayram tatili boyunca yapılan denetimlerde 525 bin lira ceza kesildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-14 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili boyunca oluşacak trafik yoğunluğu ve yaşanması muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 471 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda eksikliği bulunan ve trafik kurallarını ihlal eden 138 araç ve sürücüsüne toplamda 525 bin 357 lira trafik idari para cezası uygulandı.
El broşürleri dağıtıldı
Denetimlerde vatandaşların trafik kurallarına uymaları için broşür dağıttıklarını belirten Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Yaptığımız denetimler esnasında vatandaşlarımızı başta hız sınırlarına riayet etmeleri, emniyet kemeri kullanmaları ve diğer trafik kuralarına uymaları yönünde bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş bununla ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtılmıştır" dedi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Kapaklı'da Bayram Tatili Boyunca 525 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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