 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Kapaklı'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Kapaklı'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir vatandaşın ihbarı üzerine çevreye hakaret eden ve belindeki silahla tehditlerde bulunan N.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, kendisine ait olduğu belirtilen kurusıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.

Tekirdağ Kapaklı\'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı
22.01.2024 - 15:39,
Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çevreye hakaret edip, belindeki silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine çevreye hakarete geçen ekipler, vatandaşları belindeki silahla tehdit eden N.Ç'yi polis ekipleri yakaladı.

N.Ç. isimli şahıs, kendisine ait olduğu belirtilen kurusıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Çevreye Hakaret Eden ve Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement