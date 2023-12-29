 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Kapaklı'da İnşaatta Stajyer Öğrenci Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Kapaklı'da İnşaatta Stajyer Öğrenci Düştü

Tekirdağ Kapaklı'da inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci, dengesini kaybederek inşaattan düştü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ Kapaklı\'da İnşaatta Stajyer Öğrenci Düştü
29.12.2023 - 14:17,
Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı'da inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci, dengesini kaybederek inşaattan düştü.

Olay, saat 10.45'te Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci B.E., çalıştığı esnada dengesi kaybetmesi sonucunda zemin katta bulunan inşaat boşluğundan bir kat aşağı düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından B.E., Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da İnşaatta Stajyer Öğrenci Düştü - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36
Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36 Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da İnşaatta Stajyer Öğrenci Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement