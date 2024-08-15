Tekirdağ Kapaklı\'da Mazot Kaçıran Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, işte kullandığı araçtan mazot kaçıran şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Akdeniz Sokakta meydana geldi. İşi sebebiyle kullandığı kendine ait olmayan araçtan izinsiz şekilde mazot aktarımı yaptığı belirlenen C.K. isimli şahsın adresinde arama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 5 bidon mazot, 2 adet mazot boşaltım pompası ele geçirilirken şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ