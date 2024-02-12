Tekirdağ Kapaklı'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Trafik Kazası - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Trafik Kazası

Tekirdağ Kapaklı\'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Trafik Kazası

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

12.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki otomobil İ.H.D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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