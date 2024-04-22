Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahsın Üzerinden Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahsın Üzerinden Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahsın Üzerinden Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 26,50 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucu kayıp olarak arandığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.

22.04.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphelenilen M.U. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Kayıp olarak arandığı ortaya çıktı

Gerçekleştirilen aramada, ağırlığı 26,50 gram olan bonzai ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucu kayıp olarak arandığı görülen şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahsın Üzerinden Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Çalınan Motosikleti İtme Girişimi Jandarmanın Dikkatiyle Engellendi
    13:08 Aydın'da Çalınan Motosikleti İtme Girişimi Jandarmanın Dikkatiyle Engellendi

    Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Aydın'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Hükümlü ve Tutuklu Şahıs Yakalandı
    13:06 Aydın'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Hükümlü ve Tutuklu Şahıs Yakalandı

    Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Aydın Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
    13:00 Aydın Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

    Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

  • Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 4 Şahsa Cezai İşlem Uygulandı
    12:59 Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 4 Şahsa Cezai İşlem Uygulandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.

  • Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı
    12:57 Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

    Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

  • Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
    12:48 Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirilmişti.

  • Kırgızistan'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı
    12:48 Kırgızistan'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı

    Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.

  • Rus Vatandaşı Tosya'da Kaza Yaptı
    12:47 Rus Vatandaşı Tosya'da Kaza Yaptı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Rus vatandaşı Olga F. yaralandı. Olga F., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.


12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dörtlüoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 13:09:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahsın Üzerinden Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement