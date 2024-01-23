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Tekirdağ Malkara'da Muhtarın Kullandığı Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da Muhtarın Kullandığı Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mahalle muhtarının kullandığı kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Malkara\'da Muhtarın Kullandığı Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı
23.01.2024 - 16:47,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mahalle muhtarının kullandığı kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kaza'da motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Hüseyin T. (59) idaresindeki 59 LK 876 plakalı açık kasa kamyonet, Tarım Kredi Sokağı'na dönmek istediği sırada arkasından gelmekte olan özel bir firmaya ait kurye çalışanı Vural B.'nin kullandığı 59 AGT 740 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü meydana gelen kazada yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Malkara'da Muhtarın Kullandığı Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika


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