Tekirdağ Malkara'da takip sonrası 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da takip sonrası 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi

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Tekirdağ Malkara\'da takip sonrası 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi
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Tekirdağ Malkara'da polis takibi sonucu 211 uyuşturucu hap ele geçirildi; uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL de ele geçirildi. Camiatik Mahallesi'nde park halindeki aracın yanındaki kişi ve yaya gelen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu gerçekleştirilen çalışmada 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ihbar üzerine takip ettikleri aracı Camiatik Mahallesi'nde park halinde buldu. Yapılan takipte aracın yanındaki N.P. isimli kişi ile yaya gelen V.G. hakkında işlem başlatıldı. Kontrollerde toplam 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiTekirdağGüvenlik3. SayfaMalkaraGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Malkara'da takip sonrası 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi - Son Dakika
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