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Tekirdağ-Malkara Karayolu Kaza Sonucu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Tekirdağ-Malkara Karayolu Kaza Sonucu Ulaşıma Kapandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tırın dorsesi devrildi. Kaza sonrası Tekirdağ-Edirne karayolu ulaşıma kapandı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, trafik ekipleri tarafından karayolu tek şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ-Malkara Karayolu Kaza Sonucu Ulaşıma Kapandı
09.01.2024 - 22:04,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tırın dorsesi devrildi. Kaza sonrası Tekirdağ- Edirne karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan yüklediği bobinleri Yunanistan'a götürmek üzere yola çıkan E.E. (40) idaresindeki 59 AEN 048 plakalı tır, Malkara ilçesinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıktı. Şehir merkezi levhalarına vurarak duran tırın 59 AEH 467 plakalı dorsesi karayoluna devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, trafik ekipleri tarafından karayolu tek şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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