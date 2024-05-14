Tekirdağ merkezli 3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi. Operasyon kapsamında birçok sahte para basma ve kontrol ekipmanı da ele geçirildi.

14.05.2024 22:42
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Tekirdağ merkezli 3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Çerkezköy'de parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara operasyon icra edildi.

Operasyonda dosya çerçevesinde takibi yapılan örgüt lideri Hakan Uslu'ya Mersin'deki ikametinde ve Adana ilindeki iş yerinde de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 kutu dolar basımında kullanılan boya, 3 adet dolar basımında kullanılan ipek kalıp, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar,1 adet renkli fotokopi makinesi, 1 adet para basmada kullanılan matbaa makinesi, 1 adet para kesiminde kullanılan makine, 1 adet pres transfer makinesi, 1 adet kırpma Makinesi, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Örgüt lideri dahil Operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ merkezli 3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli 3 milyon dolarlık sahte para operasyonu: Örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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