Tekirdağ Muratlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverde yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverde yangın çıktı

Tekirdağ Muratlı\'da ayçiçeği hasadında biçerdöverde yangın çıktı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı sırasında bir biçerdöverde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın tarlaya ve makinenin tamamına sıçramadan kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi'nde tarlada çalışan bir biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tarlaya ve makinenin tamamına sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Balabanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada ayçiçeği hasadı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle biçerdöverin bir kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muratlı ve Çorlu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek olayın büyümesini ve çevreye yayılmasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından biçerdöver üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Erken müdahale sayesinde büyük bir maddi hasarın önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekirdağ, Muratlı, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Muratlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverde yangın çıktı - Son Dakika
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