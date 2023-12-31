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Tekirdağ Muratlı'da Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Muratlı\'da Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı
31.12.2023 - 14:59,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoğun sis sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D.M. idaresindeki 59 PT 499 plakalı otomobil, sisten ötürü görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü cadde üzerinde kaygan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönen otomobilde yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal etti. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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