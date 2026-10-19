Tekirdağ Saray\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray-Güngörmez yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi istikametinden Saray yönüne seyir halinde olan U.Y. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen 59 ALC 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.