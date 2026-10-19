Tekirdağ Saray\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ Saray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray-Güngörmez yolu üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Saray-Güngörmez yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi istikametinden Saray yönüne seyir halinde olan U.Y. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen 59 ALC 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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