Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaçak İçki ve Sigara Operasyonlarıyla 6 Milyon TL Vergi Kaybını Önledi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ocak ve şubat ayında il genelindeki jandarma, emniyet çalışmalarına yönelik basın açıklaması yaptı. Vali açıklamasında, "13 bin litre kaçak içki, 1 milyon 220 bin adet makaron, 313 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve böylece yaklaşık 6 milyon TL vergi kaybı önlenmiştir" dedi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ocak ve şubat ayında il genelindeki jandarma, emniyet çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Rıdvan Ateş katıldı.
Tekirdağ Valisi Soytürk, ocak-şubat ayında icra edilen faaliyetlerle ilgili bilgilendirmesinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "2024 yılının ocak ve şubat ayı ile ilgili birtakım bilgiler vermek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi, sayın Bakanımızın çok üzerinde durduğu yakalaması olan suçlarla ilgili özel çalışmalar yaptık, bu 2 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası olan 663 şahıs, ayrıca adli para cezası ile ifade almaya yönelik olarak bin 82 şahıs, toplamda bin 745 şahıs yakalanmıştır. Bunları nerede yakaladınız diyecek olursanız, bizim sabit arama noktalarımız var, şok uygulamalar yapıyoruz. Bu şok uygulama yaptığımız yerlerde 327 şahsı yakalamışız. Geri kalan bin 418 şahsı ise emniyet, jandarma, sahil güvenlikteki arkadaşlarımızın, ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanmıştır. Bu aramalar sonucunda elde edilen 121 ruhsatsız tabanca, 41 ruhsatsız av tüfeği ve 67 kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. TEM olaylarında, ilimiz genelinde terör konuları ile ilgili olarak 36 operasyon yapılmış, 20'si PKK terör örgütüne, 7'si FETÖ terör örgütüne, 7'si DHKPC terör örgütüne ve 2'si sol terör örgütüne olmak üzere toplam 36 operasyonda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. KOM olaylarında 98 operasyon yapılmış 150 şüpheli yakalanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 8 olaya müdahale edilmiş, 26 şahıs yakalanmış; 7 tabanca, 2 adet tüfek, 354 adet tabanca mermisi ele geçirilmiştir. 13 bin litre kaçak içki, 1 milyon 220 bin adet makaron, 313 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve böylece yaklaşık 6 milyon TL vergi kaybı önlenmiştir. Narkotik olaylarla ilgili ilimiz genelinde 447 operasyon gerçekleştirilmiş, 452 şüpheli yakalanmıştır. 13 bin 536 gram uyuşturucu madde ile, 13 bin 921 adet uyuşturucu hap ve 113 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 219 bin liraya da el konulmuştur. Yine önem verdiğimiz konulardan bir tanesi göçmen kaçakçılığıdır. Jandarma komutanlığımız özellikle otobanda, özellikle kara yolları üzerinde olağanüstü bir gayret gösteriyor. Şehir içerisindeki yolları Emniyet Müdürlüğümüz şok uygulamalarla denetliyor. Bu denetlemeler sonucunda bu 2 ay içerisinde 65 operasyon gerçekleştirilmiş; 30 organizatör ve toplamda 354 göçmen yakalanmış, 4 organizatör ise tutuklanmıştır" dedi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaçak İçki ve Sigara Operasyonlarıyla 6 Milyon TL Vergi Kaybını Önledi - Son Dakika
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