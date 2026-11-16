Tekkeköy'de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Tekkeköy'de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine gönderildi

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Tekkeköy\'de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine gönderildi
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Tekkeköy\'de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine gönderildi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.B. yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Samsun AdliyesiUyuşturucuTekkeköy3. SayfaSamsunAdliyeGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy'de 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika
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