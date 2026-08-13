Tekkeköy'de Amca Katili Gurbetçi Yakalandı - Son Dakika
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Tekkeköy'de Amca Katili Gurbetçi Yakalandı

Tekkeköy\'de Amca Katili Gurbetçi Yakalandı
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Ayva ağacı yüzünden tartıştığı amcasını vurarak öldüren Mustafa Çam gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak öldüren gurbetçi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde 11 Ağustos akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen Mustafa Çam (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çam, tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. Amcasını öldüren 2 çocuk babası gurbetçi Mustafa Çam olaydan sonra kayıplara karıştı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından bugün yakalanan Mustafa Çam, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Çam, 3. Sayfa, Cinayet, Gözaltı, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekkeköy'de Amca Katili Gurbetçi Yakalandı - Son Dakika

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