Samsun\'da samanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde samanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde Lojistik Merkezi arkasındaki samanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN