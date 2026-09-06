Tekkeköy'deki kazada 2 genç yaralandı, muhtar kavşağa trafik ışığı istedi - Son Dakika
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Tekkeköy'deki kazada 2 genç yaralandı, muhtar kavşağa trafik ışığı istedi

Tekkeköy\'deki kazada 2 genç yaralandı, muhtar kavşağa trafik ışığı istedi
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Samsun Tekkeköy'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürüyor. Kirazlık Mahallesi Muhtarı, sürekli kaza yaşanan kavşağa acilen sinyalizasyon konulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, mahalle muhtarı aynı kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek yetkililere sinyalizasyon çağrısında bulundu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Y. (17) idaresindeki 55 APF 821 plakalı motosiklet, Aykut Ö. (36) yönetimindeki 55 ED 430 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan Arda Ş. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arda Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aynı noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirten Kirazlık Mahallesi Muhtarı Erdinç Uzunoğlu, yetkililere seslenerek kavşağa acilen trafik ışığı takılması gerektiğini vurguladı.

Kavşakta her iki günde bir kaza yaşandığını dile getiren Muhtar Uzunoğlu, "Burada sürekli kaza oluyor. İki günde bir kaza yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir an önce trafik ışığı konulmasını talep ediyorum. Rica ediyorum yetkililerden, lütfen sesimizi duyun. Ölümlü kaza olmadan buraya ışık konulmayacak mı? Bir an önce önlem alınmasını istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekkeköy, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekkeköy'deki kazada 2 genç yaralandı, muhtar kavşağa trafik ışığı istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy'deki kazada 2 genç yaralandı, muhtar kavşağa trafik ışığı istedi - Son Dakika
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