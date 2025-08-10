Tekman'da Boğulma Faciası

Erzurum'un Tekman ilçesinde suya giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle pikniğe giden 3 çocuk bölgede bulunan nehirde suya kapıldı. Akıntıya kapılan 2 çocuk yakınları tarafından kurtarılırken 8 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM