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Tekman'da sağanak yağış etkili oldu, dereler taştı

ERZURUM - Erzurum'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan yağış, Tekman ilçesinde sele ve taşkınlara sebep oldu.

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan yağış bazı ilçelerde derelerin taşmasında ve sele neden oldu. Erzurum'un Tekman ilçesi de yoğun yağıştan etkilendi. Bazı yerleşim alanları ve tarım sahalarında su baskını yaşadı.

Alınan bilgilere göre bölgede yağış devam ederken şu ana kadar ciddi bir olumsuz yaşanmadığı belirtildi.