Tekman'da Sel Felaketi: Evler ve Araziler Sular Altında - Son Dakika
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Tekman'da Sel Felaketi: Evler ve Araziler Sular Altında

Tekman\'da Sel Felaketi: Evler ve Araziler Sular Altında
23.07.2026 09:35
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Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sel oluşturdu, evler ve tarım arazileri etkilendi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Mollamehmet Mahallesi'nde evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, tonlarca hayvan yemi sele teslim oldu.

Tekman ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Mollamehmet Mahallesi'nde, yüksek kesimlere yağan aşırı yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Dağlık alanlardan gelen sel suları, kısa sürede yerleşim yerine ulaşarak mahallede büyük çapta maddi hasara yol açtı. Sel nedeniyle bazı evleri su basarken, ekili araziler ve meralar göle döndü.

4-5 bin balya otumuz sele teslim oldu

Geçmiş yıllarda da benzer felaketlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Mollamehmet Mahallesi Muhtarı ve Tekman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer, kronikleşen altyapı sorununa dikkat çekti. Yaşanan zayiatın boyutunu aktaran Sarıer, şunları kaydetti:

"Yıllardan beridir bu sıkıntıları yaşıyoruz. Daha önce yine aşırı yağmurlardan dolayı mahallemiz su altında kalmıştı. Bu son selde yaklaşık 4 bin ila 5 bin balya otumuz sulara kapılarak ziyan oldu. Evlerimiz sular altında kaldı, kışlık erzaklarımız ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkı olarak perişanız."

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makineleri ve tahliye ekipleri, mahallede biriken sel sularını tahliye etmek ve kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur olan vatandaşlar için yardım takvimi planlanacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise her sağanak yağmurda aynı korkuyu yaşamak istemediklerini belirterek, bölgeye acilen kalıcı taşkın koruma kanalları ve dere ıslahı yapılmasını talep ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Erzurum, Tekman, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekman'da Sel Felaketi: Evler ve Araziler Sular Altında - Son Dakika

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