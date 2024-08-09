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Teknedeki buzlukta cesedi bulunmuştu: Kova kova böyle buz taşımış

Kıskandığı için öldürüp, kokmasın diye buzlukta sakladı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balıkçı barınağında bağlı bir teknede, derin dondurucu içerisinde 26 yaşındaki bir kadına ait cesedin bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar görüntülenirken, ifadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf eden katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 7 Ağustos akşamı Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan korkunç olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Balıkçı barınağı yakınlarındaki güvenlik kamerası tarafından, şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar görüntülendi.

Kıskançlık yüzünden öldürmüş

Katil zanlısı Ş.A. (37)'nın emniyetteki ifadesinde, öldürdüğü Hilmiye Tuğba Esgin'in kız arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, konuyu kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma neticesinde kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili gözltına alınan zanlının karısı D.A. ile K.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.