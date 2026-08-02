Tekneyi karadan yürüttüler

Osmanlı Devleti döneminde savaşlarda kullanılmak üzere gemilerin üretildiği Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde üretilen 11 metrelik tekne adeta karadan yürütüldü. Dağları, tepeleri aşan balıkçı teknesi, evlerin de bulunduğu dar ve virajlı sokaklarda süren 3 saatlik yolculun ardından denize kavuştu.

Bartın'da 3 bin yıldır tekne üretilen ve Osmanlı döneminde savaş gemilerinin yapıldığı Kurucaşile ilçesindeki tekne imal atölyeleri, kıyı kenar çizgisi ile ilgili kanun nedeniyle deniz kenarından uzak alana taşınınca büyük tekneler, karadan yürütülüyor. Yaklaşık 4 ay önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde balıkçılık yapan Osman Akgün tarafından sipariş edilen 11 metrelik teknenin yapımı 50 yıldır baba mesleğini sürdüren tekne ustası Hayri Soytürk tarafından tamamlandı.

İlçe seferber oldu

Denize yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki imalathanede yapılan tekne, dağ tepe aşılarak limana götürüldü. İlçe halkını ayağa kaldıran ve seferber eden tekne için, ana yol ise dakikalarca ulaşıma kapatıldı. Atölyenin önünde ve güzergahta bulunun yüksek gerilim hatları nedeniyle önce ilçedeki elektrikler kesildi. Ardından çağrılan vinç yardımıyla tırın dorsesine yüklenen tekne, dar ve virajlı yollarda saatler sürecek olan yolculuğa başladı. Kurucaşile Limanı'ndan denize indirilecek olan teknenin götürüldüğü güzergahtaki bazı ağaçların dalları budanırken, teknenin enerji nakil kablolarına takılması ise teknenin üstündeki 2 kişi tarafından önlendi. Tekneyi denize kavuşturacak olan yolculuğa polisler eskortluk yaparken, yol üstünde park halinde bulunan araçlar kaldırıldı. İlçede bugün başlayan 24. Geleneksel Ahşap Tekne ve Yat Festivali nedeniyle tırın rotası üzerinde bulunan stantların brandaları sökülerek, çadırlar güzergah dışına taşındı. Tırın lastiğini patlatma ihtimali olan yoldaki vida ve çiviler ise görevliler tarafından söküldü.

Evlerin önünden tekne geçti

Yeni yapılan teknenin zorlu yolculuğu, ilginç görüntülere de sahne oldu. Yaklaşık 2 kilometrelik zorlu yoldan ancak 3 saatte götürülebilen tekne, ilçe merkezinde ise müstakil ev ve apartmanların da önünden geçti. Tekneyi fark eden ilçe halkı evin cam ve balkonlarına çıkarak, hemen önlerinde geçen tekneyi ilgiyle izledi. Kimileri ise cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Ortaya çıkan ilginç görüntüleri fark eden bazı yaya ve araç sürücüleri, tırın peşinden limana kadar giderek, teknenin suya indirdiği anları izledi.

"Ağaçların içinden, tarladan limana indik"

Tekne sahibi Osman Akgün, yaptırdığı yeni teknenin denize indirmenin hem maliyetli hem de meşakkatli olduğunu belirterek, "Teknenin yapımı 4-5 ay kadar sürdü ama teknenin yapımından daha çok denize indirilmesi bizde stres yaptı. Elektrikler kesildi, polisler trafiği durdurdu, eskortluk yaptı. Tır geldi, vinç geldi. Dar alanlardan, ağaçların içinden, tarlalardan indik limana" dedi.

"Artık büyük tekne yapmayacağım"

Meşakkatli yolculuk nedeniyle büyük tekne siparişlerini iptal ettiğini söyleyen tekne ustası Hayri Soytürk ise, " Tekneyi yaklaşık 4 ayda yaptık. Artık büyük boyutlarda tekne yapmayacağım. Çünkü denize indirmesi sıkıntı. Daha önceden deniz kenarındaydık. Kıyı kenar çizgisi nedeniyle dağın başına taşındık. Siz de gördünüz, enerji nakil kabloları ayrı dert, Yolumuz da dar ve virajlı. Yolu iyi kötü idare ediyoruz ama elektrik kabloları en önemli sorunumuz. Biz Osmanlıya donanma yapan bir ilçeyiz. o dönemlerde, babalarımızın, dedelerimizin döneminde hep deniz kenarında, tekne üretiliyordu. Bugün ise dağın tepesindeyiz" şeklinde konuştu.

"Gemileri karadan yürütüyoruz"

Belediye Başkanı Uğur Güneş, "Kıyı kenar çizgisi nedeniyle, deniz kenarındaki tersaneleri, kıyıdan 200 metre dışına taşıma zorunluluğuna geldi. Burası bildiğiniz dağ. Killik Müslümhoca Köyü'nü ilçemizden ayıran sınırdayız. Resmen tersanelerimizi şehir merkezinden köylere taşıdık. İlçemiz aslında Osmanlı donanmasına çekme yapan bir ilçe. Bu sanatımıza, tekne yapan ustalarımıza sahip çıkamadık. Onlara yardımcı olacağımıza onların işlerini zorlaştırıyoruz. İlçemizin tanınmasına sebep olan ustalarımızın zanaatıdır, ahşap tekne yapımıdır. 2 gün boyunca Ahşap Tekne ve Yat festivalimiz var. Böyle bir festival gününde tekne ustalarımızın, çalışanların çektiği çile bu. Ayrıca ilçede 2 saat boyunca elektrik kesildi. Teknenin denize indirilebilmesi için ilçe genelinde 2 saat elektrik verilemiyor, maalesef. İlçemizin en büyük geçim kaynağı olan teknelerin yapımında çalışan ustalarımızın, bu çilesi artık son bulsun. Yetkililerden, tersane bölgelerindeki elektrik tellerinin yer altına alınmasını istiyoruz. Karadan gemileri yürütüyoruz. Devlet büyüklerimizden tersane bölgelerine el atmalarını ve ustalarımıza destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Tekne suya indirilince hayat normale döndü

Limana kadar sorunsuz getirilen teknenin, başarılı bir şekilde denize indirilmesi meraklı vatandaşlardan alkış alırken, görevliler ise teknenin kornasına basarak yaşadıkları sevinci gösterdi. Tekneyi sağ salim teslim alan tekne sahibi ise alanda lokum dağıtarak, yardımcı olanlara teşekkür etti. Teknenin anayoldan geçmesinin ardından yoldaki trafik normale dönerken, tekne suya indirildikten sonra ise ilçeye yeniden elektrik verildi.