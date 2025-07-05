Teksas'ta Ani Sel Felaketi: 13 Ölü, 20 Kayıp Çocuk - Son Dakika
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Teksas'ta Ani Sel Felaketi: 13 Ölü, 20 Kayıp Çocuk

05.07.2025 02:12
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Teksas'ta ani sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla çocuk kayıp. Arama devam ediyor.

Teksas'ın orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan ani sel felaketinde en az 13 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla yaz kampında bulunan çocuk ise kayıp. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Hunt kasabası yakınlarındaki kız çocuklarına yönelik Hristiyan yaz kampı Camp Mystic'te yaklaşık 23 çocuğun kayıp olduğunu belirtti. Yaz kampında toplamda 750 çocuğun bulunduğu belirtildi. Patrick, "Bu çocuklar kaybolmuş da olabilir, sadece iletişim kesilmiş de olabilir. Ağaçlarda mahsur kalmış olabilirler" dedi.

Olay yerine 14 helikopter, 12 insansız hava aracı (drone) ve 9 suda görevli kurtarma ekibi sevk edildi. 500'den fazla görevli, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle bazı helikopterlerin havalanmasının geciktiğini ifade etti.

"Her taşı kaldıracağız"

Patrick, kayıp kampçıların ailelerine seslenerek, "Her taşı kaldırarak, her ağaca bakarak kızlarınızı bulmak için 7 gün 24 saat çalışacağız. İnsan olarak mümkün olan her şeyi yapacağız," dedi.

Başkan Trump'tan destek sözü

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Beyaz Saray'ın olayla ilgili kendileriyle birkaç kez iletişime geçtiğini ve Başkan Donald Trump'ın "Neye ihtiyacımız varsa sahip olacağız" mesajını net şekilde ilettiğini söyledi.

Guadalupe Nehri taştı

Kerrville Şehir Yöneticisi Dalton Rice, sel felaketinin 4 Temmuz tatili öncesinde hazırlıklar sürerken meydana geldiğini ve Guadalupe Nehri'nin kuzey ve güney kollarının sabah saat 03.00 civarında tehlikeli biçimde birleşerek taşkına neden olduğunu belirtti. Rice, "Uyarılar vardı, ama bu kadar hızlı ve yıkıcı bir taşkın beklemiyorduk. Su seviyesi, yalnızca bir-iki saat içinde köprülere ulaştı" dedi.

Baraj güvenliği değerlendiriliyor

ABD Kara Kuvvetleri Mühendislik Birlikleri'nin, San Antonio'nun kuzeydoğusundaki Canyon Gölü barajında inceleme yaptığı bildirildi. Vali Yardımcısı Patrick, barajın güvenli olduğuna inanıldığını ancak bölgede daha fazla yağmur ve yeni ani sel riskinin bulunduğunu açıkladı.

Bölge halkına yerinizde kalın çağrısı

Kerr County Şerifi Larry Leitha, bölgede yaşayanlara "yerinizde kalın" çağrısında bulunurken, bazı vatandaşların tahliye edildiği ve kurulan geçici barınaklarda yardım arayabileceği belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Perşembe günü Kerr County için ani sel uyarısı yayımlamış, ardından bu uyarı gece boyunca yükseltilerek "sel acil durumu" ilan edilmişti. Cuma sabahı 05.34 itibariyle Kerrville için ayrı bir uyarı daha yapıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ve arama çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini belirtiyor. - TEXAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Teksas'ta Ani Sel Felaketi: 13 Ölü, 20 Kayıp Çocuk - Son Dakika

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