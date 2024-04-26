Teleferik Kazasında Mahsur Kalan Kişi: 'Önüne Geçilebilirdi' - Son Dakika
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Teleferik Kazasında Mahsur Kalan Kişi: 'Önüne Geçilebilirdi'

Teleferik Kazasında Mahsur Kalan Kişi: \'Önüne Geçilebilirdi\'

Antalya'da yaşanan teleferik kazasında ailesiyle birlikte mahsur kalan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, olaydan önce yetkililere uyarıda bulunduğunu ancak önlem alınmadığını belirtti. Türkyılmaz, kazanın önlenebileceğini söyledi.

26.04.2024 18:21
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Antalya'da yaşanan teleferik kazasında ailesiyle birlikte mahsur kalan ve Çorlu ilçesinde yaşayan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, "Henüz olay yaşanmamıştı, ben arayıp uyardım ama maalesef 10 dakika sonra kaza meydana geldi. Çok üzücü bir olay fakat önüne geçilebilirdi" dedi.

12 Nisan tarihinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bulunan bir teleferik direği devrilip seyir halindeki bir kabine çarptı. Kabinin parçalanması sonucu Avukat Memiş Gümüş hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası tamamen duran teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, yaklaşık 1 gün süren çalışmalardan sonra tahliye edildi.

Çorlu ilçesinde yaşayan Cezmi Türkyılmaz, üniversitede okuyan kızını ziyaret için gittiği Antalya'da yolculuk için bindiği teleferikte, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi arasında yer aldı. Türkyılmaz ve ailesiyle yaklaşık 7 saat sonra helikopter vasıtasıyla mahsur kaldığı kabinden kurtarıldı.

Olayla ilgili konuşan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, "Gezi amaçlı teleferiğe bindik ve geziyi tamamladıktan sonra dönüş için teleferiğe bindik. Bu sırada direklerden bizim kabinin üzerine kıvılcım sıçradı. Bunu kızım fark etti ve bana da söyledi. Ben de bu konulara karşı bilgisi olan bir makine teknisyeniyim. Kafamı kaldırıp baktığımda direğin üzerinde makaralar kilitlenmiş dönmüyordu. Hemen kabinde yazan irtibat numarasını arayarak, görevlilere ulaştım ve kazaya sebebiyet verilmesin diye teleferiği durdurmalarını ifade ettim. Arayıp, 'direğin üzerindeki makaralar dönmüyor. Bu yüzden çelik halat kıvılcım çıkarıyor, teleferiği hemen durdurun' dedim. Telefonu kapattılar 5 dakika sürdü, herhangi bir durdurma olmadı. 5 dakika sonra tekrar aradım ve 'sakın yolcu almayın, teleferiği hemen durdurun, kıvılcım ve duman çıkıyor' dedim. 3-4 dakika sonra teleferik tekrar start alınca bir baktım arkaya etrafı toz bulutu kapladı. Telefon kayıtlarına bakılabilir muhtemelen ilk ben arayıp uyardım. Benim aradığımda stop edilip bırakılsaydı bu olay yaşanmazdı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teleferik Kazasında Mahsur Kalan Kişi: 'Önüne Geçilebilirdi' - Son Dakika

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