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Teleferik kazasından saniyeler sonra yaşananlar kamerada

Devrilen direk sonrası dağdan yükselen dumanlar cep telefonuyla kaydedildi

Teleferik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında kazanın saniyeler sonrasının görüntüleri ortaya çıktı. Devrilen direk sebebiyle dağdan yükselen toz bulutu ve çağlıklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya merkez Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferik geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 25 kabinde 174 kişinin mahsur kaldığı kaza sonrası Antalya Valiliği tarafından kriz masası kurularak kurtarma operasyonları başlatıldı. Kabinlerde mahsur kalan 174 kazazede yaklaşık 23 saatlik çabanın ardından kurtarılabildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada ihmalleri olduğu gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Kazadan 3 gün sonra olay anının hemen sonrasının da görüntüleri ortaya çıktı. Tünektepe eteklerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde direğin devrilmesini hemen ardından yükselen toz bulutu kayıtlara girdi. Toz bulutunun yükselmesiyle birlikte ise teleferik çalışmaz hali gelip kabinler hareketsiz kaldı.