Telefon dolandırıcılarına 270 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcılarına 270 bin lirasını kaptırdı

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Tekirdağlı bir fabrika işçisi olan Turgut Pektaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 270 bin lirasını kaybetti. Pektaş, dolandırıcıların yakalanmasını ve paralarının geri verilmesini umut ediyor. Telefonuna gelen bir mesaj sonrasında korku ve telaşa kapılan Pektaş, dolandırıcıların oyununa gelerek paralarını kaybettiğini belirtti. Mağduriyetini dile getiren Pektaş, savcılığa başvuruda bulunduğunu ve devletine güvendiğini ifade etti.

31.05.2024 10:28
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Telefon dolandırıcılarına 270 bin lirasını kaptırdı

TEKİRDAĞ - Telefon dolandırıcılarının tezgahına düşen Tekirdağlı bir fabrika işçisi, 270 bin lirasını kaptırdı.

Çorlu sakini metal işçisi Turgut Pektaş (50), telefonla kendisini arayan bir şahıs tarafından 270 bin lira parası dolandırıldı. Mağdur olduğunu ifade eden Pektaş, dolandırıcıların yakalanıp, kaptırdığı parasına kavuşmayı arzu ediyor.

"Yasaklı sitelere girmişim"

Korku ve telaşa kapıldığı için dolandırıldığını belirten 3 çocuk babası Turgut Pektaş, "Telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda, 'tüm uyarılara rağmen dosyanızı kapatmadığınız için 4 bin 120 lira ve 36 bin lira tazminat davası açılacak' dendi. Yazıyı okuyunca korktum ve mesajın sonunda yer alan irtibat numarasını aradım. Telefonla arayıp dedim, benim ne borcum var? O da, 'beyefendi +18 yasaklı sitelere girmişsiniz ve 8 tane dosyanız gözüküyor' diyerek bu sözlerle kandırdı. Korktum, telaşa kapıldım, tanıdık avukat da vardı, sormak aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Yakalanmalarını 4 gözle bekliyorum"

Telefon dolandırıcılarının bir an önce yakalanacağı düşüncesinde olduğunu ifade eden Pektaş, "Olaydan dolayı üzgünüm, ihtiyaç kredisi olarak çektiğim paraları telefon dolandırıcılarına kaptırdım. Ben ilk başta kirada kaldığım evin sahibinin bana dava açtığını zannetmiştim meğerse dolandırıcıların eline düşmüşüm, uyanamadık. Ben mağdur oldum, başkaları olmasın. Savcıya gittim, gerekli müracaatta bulundum. Devletime güveniyorum. Bu şahısların yakalanmalarını dört gözle bekliyorum. Kredi çekip de bu paraları dolandırıcılara kaptırdım" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Telefon dolandırıcılarına 270 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

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