Akçakale merkezli şebeke çökertildi: 46 kişinin 37,9 milyon lirası telefonla alınmış - Son Dakika
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Akçakale merkezli şebeke çökertildi: 46 kişinin 37,9 milyon lirası telefonla alınmış

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Akçakale merkezli şebeke çökertildi: 46 kişinin 37,9 milyon lirası telefonla alınmış
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Akçakale merkezli şebeke çökertildi: 46 kişinin 37,9 milyon lirası telefonla alınmış
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 28 Ekim'de bir adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 4 kişinin, telefonla ulaştıkları 27 ildeki 46 kişiden toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Aramalarda 13 telefon, 13 SIM kart, bir SIM kart bloğu ve 21 captagon bulundu; şüpheliler tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AKÇAKALE'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşları telefon yoluyla dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Akçakale ilçesinde tespit edilen bir adrese 28 Ekim'de operasyon düzenlendi. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğunun yanı sıra 21 adet captagon ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 hap ele geçirildi.

46 KİŞİDEN 37,9 MİLYON LİRA

Yakalanan şüphelilerin 27 ilde 46 vatandaşı dolandırarak toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkCep TelefonuŞanlıurfaAkçakale3. SayfaGüncelSon Dakika

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