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TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan alkollü sürücü, önünde seyreden otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü sürücünün ehliyetine el konularak para cezası kesildi. Kaza sebebiyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İrfan S. yönetimindeki 34 UN 4388 plakalı Toyota marka otomobile, aynı istikamette seyreden Mustafa Y. idaresindeki 34 AAT 735 plakalı Ford marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İrfan S. yönetimindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice S., Gülnur Ö., Melahat Ö. yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların kaza yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Bayram tatilinin dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler kazanın bulunduğu bölgeye uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

Sürücü alkollü çıktı

Kazaya sebebiyet veren sürücü Mustafa Y'nin polis ekiplerince yaptığı kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıktı. 1.71 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.