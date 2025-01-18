TEM'de Kamyon Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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TEM'de Kamyon Kazası: 1 Yaralı

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Bolu'da arıza yapan kamyon emniyet şeridinde beklerken, başka bir kamyon çarptı. 1 kişi yaralandı.

18.01.2025 13:16
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TEM'de arıza yapan kamyonu emniyet şeridine park etti, kamyon çarptı: 1 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona, aynı şeritte ilerleyen kamyon çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden A.Ç. idaresindeki 36 SA 998 plakalı kamyon arıza yaptı. Aracı arıza yapan sürücü kamyonu emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden E.S. yönetimindeki 34 SV 0111 plakalı kamyon, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada E.S. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolda jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kazada araçta sıkışan E.S. bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM\'de Kamyon Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM'de Kamyon Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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