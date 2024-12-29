TEM'de Kaza: Cip duvara çarptı, sürücü köpeğini bırakmadı - Son Dakika
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TEM'de Kaza: Cip duvara çarptı, sürücü köpeğini bırakmadı

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Kocaeli'de cip bariyere çarparak 50 metre sürüklendi, 1 kişi yaralandı. Köpek güven altında.

29.12.2024 16:02
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TEM'de cip istinat duvarına çarptı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı

Bariyere çarpan otomobil 50 metre sürüklendi, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM'de Kaza: Cip duvara çarptı, sürücü köpeğini bırakmadı - Son Dakika

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