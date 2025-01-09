TEM'de tır kazasında sürücü kurtarıldı

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TEM'de tır, tıra arkadan çarptı: Sıkışan sürücü kurtarıldı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, arıza sonucu emniyet şeridine çekilen tıra arkadan çarptı. Kazada, araç içinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde 34 ZFE 28 plakalı Mercedes marka tır ile seyir halinde olan Nurettin K. (63), arıza sonucu aracını Körfez Kirazlıyalı mevkisinde emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen B.G. hakimiyetindeki 44 UM 008 plakalı Volvo marka tır, duramayarak arızalanan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.G. araç içinde sıkıştı. Nurettin K. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan B.G., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayı anlatan 34 ZFE 28 plakalı tırın sürücüsü Nurettin K., "Dorsenin freni kilitlendi. Ben daha Karayollarını arayamadan arkadaki tır aracıma vurdu" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.