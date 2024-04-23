TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Hareketsiz Yatan Şahıs Polisleri Harekete Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Hareketsiz Yatan Şahıs Polisleri Harekete Geçirdi

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Hareketsiz Yatan Şahıs Polisleri Harekete Geçirdi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte hareketsiz yatan bir şahıs, polis ekiplerinin müdahalesini gerektirdi. Polisler, aracın içindeki sürücüyü fark ederek kapıyı açmayı başardılar. Sürücünün durumu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır ve polis olayı incelemektedir.

23.04.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi.

Olay, TEM Otoyolu Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 06 FS 2755 plakalı otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu. Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.

Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Hareketsiz Yatan Şahıs Polisleri Harekete Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:50 Suphiye Orancı’nın 2 kızının babası Metin Akpınar’la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Hareketsiz Yatan Şahıs Polisleri Harekete Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement