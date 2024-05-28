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Tem Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FJP 065 plakalı kamyon sürücüsü Adem Güllü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı. Öndeki kamyonun sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedince toplamda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 34 FJP 065 plakalı kamyonun sürücüsü Adem Güllü ve başka bir kamyonun sürücüsü Harun Yalnız yaralandı. Yaralanan sürücülerin hayati tehlikesi bulunmazken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.