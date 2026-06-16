TEM Otoyolu'nda cip alevlere teslim oldu - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda cip alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu\'nda cip alevlere teslim oldu
16.06.2026 18:41  Güncelleme: 18:48
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta büyük hasar oluştu.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 ACJ 226 plakalı cip, Yakuplar köyü mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle araçta ciddi oranda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda cip alevlere teslim oldu - Son Dakika

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