TEM Otoyolu'nda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu'nda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi

TEM Otoyolu\'nda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi

İzmit geçişinde durdurulan araçta kaçak tütün ve çay bulundu, bir şüpheli yakalandı.

14.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir otomobilde çok sayıda kaçak tütün ile çay ele geçildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 860 gümrük kaçağı sigara, 285 puro 13 kilo nargile tütünü, 4 kilo 200 gram pipo tütünü, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektonik sigara cihazı, 6 kilo 400 gram gümrük kaçağı çay, 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, kocaeli, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:12:20. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.