TEM Otoyolu'nda Kaza Anı Kamera Kaydında

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TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen araçlardan birinin başka bir otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde makas atarak yarışan 2 araçtan biri önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle makas atan sürücünün aracı dönerek durabildi. Kaza anları ise yol üzerindeki bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL