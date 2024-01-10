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TEM Otoyolu'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı

TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü diğerinin önünü keserek camını yumruklamıştı. Polis ekipleri trafikte dehşet saçan sürücüyü yakaladı. Ceza puanı 75'i aşan sürücünün ehliyeti iptal edilirken, şüpheliye 10 bin 381 lira para cezası uygulandı.

TEM Otoyolu\'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı
10.01.2024 - 23:34,
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TEM Otoyolu'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı

TEM Otoyolu'nda önünü kestiği sürücünün aracının camını yumruklayan şüpheli yakalandı

Ceza puanı 75'i aşan sürücünün ehliyeti iptal edildi, şahsa 10 bin 381 lira para cezası uygulandı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü diğerinin önünü keserek camını yumruklamıştı. Polis ekipleri trafikte dehşet saçan sürücüyü yakaladı. Ceza puanı 75'i aşan sürücünün ehliyeti iptal edilirken, şüpheliye 10 bin 381 lira para cezası uygulandı.

Olay, 8 Ocak'ta TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde meydana gelmişti. İki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinden süratli şekilde gelerek otomobilin önünü kesmişti. Aracından inen sürücü ardından otomobili tekmeleyerek camına da yumruk atmıştı. Öfkeden çılgına dönen sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalışırken, yaşananlar ise otomobil sürücüsünün kamerasına yanmıştı.

Öfkeli sürücü yakalandı

Polis ekipleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, trafiğin akışına aykırı hareketler sergileyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştiren şahsın H.Ü. olduğu belirlendi. 34 BJG 071 plakalı araç sürücüsü H.Ü ekipler tarafından yakalandı. Saldırgan sürücüye, "tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan bin 506 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "emniyet şeridi kullanmak" suçundan 6 bin 439 lira, "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" suçundan bin 506 lira, "araçlarını ilerleyişine engel olacak şekilde veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 10 bin 831 lira trafik idari para cezası uygulandı. Saldırganın aday sürücü olması ve ceza puanın 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi iptal edilirken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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