TEM Otoyolu'nda taksiye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEM Otoyolu'nda taksiye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu\'nda taksiye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde taksiye arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamadı, araçtaki 2 kişi yaralandı; kaza nedeniyle iki şerit kapanınca trafik yoğunluğu oluştu.

Kağıthane'de aynı yönde seyir halindeki taksiye arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Kaza alanı ve trafik havadan görüntülendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kağıthane3. SayfaTrafikAnkaraGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
01:16
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 03:15:20. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda taksiye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei