TEM Otoyolu'nda Tır Çarpışması: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Tırın kupası kağıt gibi ezildi

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tırın önünde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada tırın kupası adeta kağıt gibi ezildi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri B. idaresindeki 14 DN 202 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammed D. yönetimindeki 63 ACN 739 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Nuri B.'nin kullandığı tırın kupası adeta kağıt gibi ezildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nuri B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.