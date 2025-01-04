TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu\'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de tırın makaslaması sonucu konteyner düştü, 2 araç kazaya karıştı, 1 sürücü yaralandı.

04.01.2025 10:27
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır makaslama yaptı. Tırdan ayrılan konteyner yola düşerken, dorsesi ise bariyerleri aşarak 2 şeridi de kapadı. 2 araç daha kazaya karışırken, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bekirdere viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 41 AKH 586 Mercedes konteyner yüklü tır, sürücüsü R.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile makaslama yaptı. Bunun üzerine konteyner tırdan ayrılarak düşüp yaklaşık 150 metre sürüklendi ve yol kenarında durdu. Tırın dorsesi ise bariyerlere girerek, iki yönlü şeridi de kısmi olarak kapadı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 NL 7497 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü N.K., önündeki kazadan kurtulmak isterken bariyerlere çarptı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ömer Okumuş idaresindeki 41 PD 263 plakalı başka bir tır ise dorseye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan tır sürücüsü R.A'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, Ankara ve İstanbul istikametindeki yolu kontrollü olarak verdi. Her iki şeritte de uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazaya karışan tır sürücüsü Ömer Okumuş, "Ben İstanbul istikametine gidiyordum. 2 dakika öncesinde Ankara istikametinde kaza olmuş. Tır makaslayıp, dorsesi İstanbul istikametine geçmiş. Ben kazaya karışmamak için kendimi sol şeride attım ancak kazadan kurtulamadım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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