TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu\'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan bir araç bariyere saplandı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.09.2024 20:07  Güncelleme: 20:11
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan araç bariyere saplandı. Bariyerin aracın ön kısmından girip arka camından çıktığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Batı gişeler mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Elmas (48) idaresindeki 34 BAD 833 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımındaki bariyere saplanıp yaklaşık 10 metre ilerledi. Bariyer aracın ön kısmından girip arka camından çıktı. O esnada yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulans ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erkan Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Erkan Elmas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlanırken trafik aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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