TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada, çekyatların içine gizlenmiş halde 77 parça halinde 52 kilo 600 gram shunk ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonete operasyon yaptı. Narkotik ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde ev eşyası yüklü kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Pako' eşliğinde kamyonette yapılan aramalarda, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.G. ve İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu'nda yapılan operasyonda 52 kilo 600 gram shunk ele geçirildi - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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