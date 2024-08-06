TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Levent mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından TEM Otoyolu'nda yoğun araç trafiği yaşandı.

06.08.2024 04:48
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TEM Otoyolu Levent mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda yoğun araç trafiği yaşandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Levent mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil ve bir kamyonet kazaya karıştı. Kaza sonrası olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada biri ağır durumda olmak üzere üç kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanma ihtimali olan 2. bir kazaya karşı yol üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Kazada hasar gören iki otomobil ve bir kamyonet çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda araç kuyruğu ve trafik yaşandı. Yol temizleme işlemlerinin tamamlanması sonrası polis ekipleri şeritleri kaldırarak yol üzerinde trafik akışına tekrar izin verdi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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