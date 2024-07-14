TEM Otoyolunda Tanker Devrildi, İstanbul İstikametine Trafik Tamamen Durdu - Son Dakika
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TEM Otoyolunda Tanker Devrildi, İstanbul İstikametine Trafik Tamamen Durdu

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Büyükçekmece TEM otoyolunda meydana gelen kazada bir yakıt tankeri devrildi. Tankerin sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, İstanbul istikametine trafik tamamen durdu. Kazanın nedeni olarak tanker sürücüsünün uyuklaması gösteriliyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik açılması için tankerin yakıtı boşaltılıyor.

14.07.2024 11:42
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TEM otoyolunda tanker devrildi, İstanbul istikametine trafik tamamen durdu

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolunda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, İstanbul istikametine trafik tamamen durdu.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolunda Tanker Devrildi, İstanbul İstikametine Trafik Tamamen Durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolunda Tanker Devrildi, İstanbul İstikametine Trafik Tamamen Durdu - Son Dakika
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