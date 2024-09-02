TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü tanker yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu.

Kaza 14.00 sıralarında Kuruçeşme geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. LPG yüklü tanker, bariyerleri aşarak, ağaçlık alana uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı. Yola dökülen kaygan madde itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ