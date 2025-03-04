Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapıldı

Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 48 yaşındaki Ayşe Özalp, evde temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

04.03.2025 13:45
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde evde temizlik yapan 48 yaşında kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Özalp (48) iddiaya göre, evinde temizlik yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından fark edilen Özalp, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özalp, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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