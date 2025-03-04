Temizlik yaparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

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Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Yenipınar köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Özalp (48) iddiaya göre, temizlik yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Yakınları tarafından fark edilen Özalp, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özalp, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.